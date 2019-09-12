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17:47   12 Сентября 2019
Россия

Россия выиграла в споре по энергокорректировкам с Украиной

Россия выиграла в споре по энергокорректировкам с Украиной

Секретариат Всемирной торговой организации подтвердил, что Россия права в споре с Украиной насчет энергокорректировок, сообщили в пресс-службе министерства экономического развития России 12 сентября.

«12 сентября 2019 года секретариат ВТО распространил доклад Апелляционного органа по результатам рассмотрения спора между Россией и Украиной в связи с антидемпинговыми мерами в отношении нитрата аммония российского происхождения (DS493), в котором подтвердил победу России», — указано в публикации.

Напомним, что российская сторона оспаривала методику «энергокорректировок», которую применяют для расчета себестоимости продукта. Согласно ей, цены России на товар не учитываются — во внимание берутся цены на рынках третьих стран.

Третейская группа признала, что Киев нарушил ряд норм ВТО, и предписала ему устранить их. Однако, как сообщили в министерстве, украинская сторона не согласилась с решением и подала апелляцию. Апелляционный орган не удовлетворил ее и оставил решение группы без изменений, по сути, признав победу за Россией.

«Рассчитываем на то, что по Украина в оперативном порядке устранит допущенные нарушения своих международных обязательств», — добавили в пресс-службе.

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Автор: Анна Манц
#россия #украина #вто #спор

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