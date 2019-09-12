ГД поддержала просьбу «Ленфильма» помочь выплатить кредит в 1,53 миллиарда рублей

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по культуре Елена Драпеко в четверг, 12 сентября, комментируя просьбу «Ленфильма» к государству помочь с выплатой кредита в 1,53 миллиарда рублей, заявила, что киностудии нужно помочь, так как самостоятельно она не справится.

«Я считаю, что, конечно, государство должно помочь с выплатой этого кредита», — сказала Драпеко.

По ее словам, она присутствовала на заседании бюджетного комитета ГД, когда старейшей кинокомпании РФ давали кредит. Уже тогда депутаты предупреждали, что «Ленфильм» не вернет деньги, передает РИА Новости. Елена Драпеко считает, что шесть лет назад страна могла профинансировать «Ленфильм» не в форме кредита, а в форме субсидии или добавочной капитализации.

В 2013 году киностудия подписала соглашение с ВТБ, согласно которому банк предоставил «Ленфильму» кредитную линию в размере 1,53 миллиарда рублей на десять лет. Киностудия получала деньги в период с декабря 2013 года по июнь 2017-го, но банк неоднократно приостанавливал кредитную линию.

Также «Ленфильм» получил кредит в докризисных условиях, а студия закупает иностранное оборудование, поэтому курсовая разница существенно повлияла на кредитную линию. Федор Бондарчук попросил российского лидера Владимира Путина предоставить «Ленфильму» субсидию на погашение кредитных обязательств.