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США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

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17:25   12 Сентября 2019
Весь мир

США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций в отношении Турции из-за покупки страной ЗРК С-400 у России, сообщил помощник госсекретаря США Кларк Купер.

Временных рамок применения санкций в отношении Анкары руководство США перед собой не ставит, заявил сотрудник Белого дома.

«Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на покупку Турцией С-400 у России, - прим.ред.)», — отметил дипломат, цитирует его ТАСС.

 Турция несколько лет пыталась договориться со Штатами по поводу приобретения ЗРК Patriot американского производства, но Вашингтон на сделку не пошел. Анкара приобрела средства ПРО у России.

США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

Проект оборонного бюджета США на 2020 год запрещает поставку Турции американских истребителей F-50 и других военных технологий. Запрет пообещали снять, если Турция перестанет закупать у РФ установки С-400 и гарантирует не получать от России такую технику в будущем. 

24 июня МИД Турции заявил, что Анкара приобрела российские С-400 вопреки угрозам США. Россия заявила о готовности поставлять вооружение Анкаре: переговоры о сделке ведутся с 2016 года.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #турция #политика #весь мир #с-400

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