США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

Вашингтон рассматривает все возможные варианты санкций в отношении Турции из-за покупки страной ЗРК С-400 у России, сообщил помощник госсекретаря США Кларк Купер.

Временных рамок применения санкций в отношении Анкары руководство США перед собой не ставит, заявил сотрудник Белого дома.

«Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на покупку Турцией С-400 у России, - прим.ред.)», — отметил дипломат, цитирует его ТАСС.

Турция несколько лет пыталась договориться со Штатами по поводу приобретения ЗРК Patriot американского производства, но Вашингтон на сделку не пошел. Анкара приобрела средства ПРО у России.

Проект оборонного бюджета США на 2020 год запрещает поставку Турции американских истребителей F-50 и других военных технологий. Запрет пообещали снять, если Турция перестанет закупать у РФ установки С-400 и гарантирует не получать от России такую технику в будущем.

24 июня МИД Турции заявил, что Анкара приобрела российские С-400 вопреки угрозам США. Россия заявила о готовности поставлять вооружение Анкаре: переговоры о сделке ведутся с 2016 года.