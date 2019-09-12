Глава ВТБ предложил освободить бедных россиян от налогов
Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме-2019 в четверг, 13 сентября.
Костин предлагает ввести необлагаемый минимум доходов физических лиц. По его словам, у России есть резервы и нормальный платежный баланс, но к финансовой стабильности нужно добавить процесс дедолларизации. При этом Костин отметил, что в налоговой сфере «при таком профиците» можно перейти к смягчению налоговой политики.
«Возможно, снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — сказал Костин на Московском финансовом форуме.