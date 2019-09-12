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17:19   12 Сентября 2019
Россия

Глава ВТБ предложил освободить бедных россиян от налогов

Глава ВТБ предложил освободить бедных россиян от налогов

Глава ВТБ Андрей Костин предложил освободить от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) малоимущих россиян. Об этом он заявил на Московском финансовом форуме-2019 в четверг, 13 сентября.

Костин предлагает ввести необлагаемый минимум доходов физических лиц. По его словам, у России есть резервы и нормальный платежный баланс, но к финансовой стабильности нужно добавить процесс дедолларизации. При этом Костин отметил, что в налоговой сфере «при таком профиците» можно перейти к смягчению налоговой политики.

«Возможно, снижение налогового бремени в эквиваленте роста собираемости, который ФНС считает устойчивым уровнем», — сказал Костин на Московском финансовом форуме.

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Автор: Арсений Аскольский
#налоги #костин

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