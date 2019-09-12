Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы

Снижение ставки по депозитам до полпроцента со знаком минус, которую произвел Европейский центральный банк, негативно отразится на субъектах и объектах банковской сферы, заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

«В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — добавил он.

Такой шаг способен принести убытки в несколько сотен миллионов евро только в текущем году, предупредил Севинг.

11 сентября Совет управляющих европейского Центробанка сохранил базовую ставку на уровне нуля процентов. Показатель не менялся с марта 2016 года. Вместе с тем, ставку по депозитам понизили до минус 0,5 процента, а маржинальную оставили на отметке 0,25 процента.

Согласно данным Scope Ratings, такая политика уже повлекла за собой потерю 23 миллиардов евро с 2014 года. Однако регулятор не собирается изменять показатели, пока прогноз по инфляции не приблизится к двум процентам.