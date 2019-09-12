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 Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы

Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы
17:19   12 Сентября 2019
Весь мир

Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы

Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы

Снижение ставки по депозитам до полпроцента со знаком минус, которую произвел Европейский центральный банк, негативно отразится на субъектах и объектах банковской сферы, заявил генеральный директор Deutsche Bank Кристиан Севинг.

«В долгосрочной перспективе отрицательные ставки приводят к краху финансовой системы», — добавил он.

Такой шаг способен принести убытки в несколько сотен миллионов евро только в текущем году, предупредил Севинг.

11 сентября Совет управляющих европейского Центробанка сохранил базовую ставку на уровне нуля процентов. Показатель не менялся с марта 2016 года. Вместе с тем, ставку по депозитам понизили до минус 0,5 процента, а маржинальную оставили на отметке 0,25 процента.

Согласно данным Scope Ratings, такая политика уже повлекла за собой потерю 23 миллиардов евро с 2014 года. Однако регулятор не собирается изменять показатели, пока прогноз по инфляции не приблизится к двум процентам.

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Автор: Анна Манц
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