Захарова посоветовала США не пугать РФ санкциями за работу с Венесуэлой

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 12 сентября, посоветовала Вашингтону перестать пугать Москву санкциями за сотрудничество с Каракасом. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство еще раз просит официальных представителей американской администрации не пугать Россию санкциями.

«Новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет», — подчеркнула офпред МИД РФ.

Санкции, которыми бесконечно грозят США, абсолютно нелегитимны, продолжила Захарова. Экономические запреты — инструмент недобросовестной конкуренции в интересах получения одностороннего преимущества, а сочетание агрессии с постоянной угрозой применения силы против Венесуэлы — недопустимое насаждение права силы в ущерб международному праву и уставу ООН.