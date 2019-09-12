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17:07   12 Сентября 2019
Весь мир

Захарова посоветовала США не пугать РФ санкциями за работу с Венесуэлой

Захарова посоветовала США не пугать РФ санкциями за работу с Венесуэлой

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в четверг, 12 сентября, посоветовала Вашингтону перестать пугать Москву санкциями за сотрудничество с Каракасом. По ее словам, российское внешнеполитическое ведомство еще раз просит официальных представителей американской администрации не пугать Россию санкциями.

«Новыми санкциями как неким наказанием российских экономических операторов за сотрудничество с Венесуэлой. Мы прекрасно понимаем, что ничего нового в подобных подходах нет», — подчеркнула офпред МИД РФ.

Санкции, которыми бесконечно грозят США, абсолютно нелегитимны, продолжила Захарова. Экономические запреты — инструмент недобросовестной конкуренции в интересах получения одностороннего преимущества, а сочетание агрессии с постоянной угрозой применения силы против Венесуэлы  — недопустимое насаждение права силы в ущерб международному праву и уставу ООН.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #захарова #сша #венесуэла

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