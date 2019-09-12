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17:02   12 Сентября 2019
Россия

Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне и повредил машины

Неизвестный проник на территорию торгпредства РФ в Лондоне и повредил машины

Неизвестный на днях проник на территорию торгового представительства России в Лондоне, в результате пострадали недвижимость и автомобили. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 13 сентября.

По его словам, российская сторона незамедлительно связалась с британской, потребовав исполнять обязательства Венской конвенции по охране представительств и начать расследование дела. В ответ в Лондоне заявили, что  ело не имеет перспектив и, скорее всего, будет закрыто, рассказала Захарова.

Дипломат отметила, что реакция лондонской полиции обескуражила. Она выразила надежду, что ответ промежуточный.

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Автор: Арсений Аскольский
#лондон #торгпредство

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