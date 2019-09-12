Госдума поддержала введение уголовного наказания за вмешательство в выборы РФ

Депутат Госдумы Андрей Исаев считает, что появление в Уголовном кодексе статьи за вмешательство во внутренние дела РФ позволит предотвратить такие попытки в будущем, пишет «ПолитРоссия».

Крупнейшие мировые интернет-компании (Google, YouTube и Facebook) проигнорировали предупреждение Роскомнадзора и нарушили российское законодательство в день тишины (7 сентября), продолжая публиковать агитационные материалы. Это выявили специалисты ведомства во время мониторинга.

В частности, в день выборов Google рекламировал проект «Умное голосование» блогера Алексея Навального. А Facebook публиковал контекстную рекламу агитационного характера.

Еще за долго до дня голосования западные интернет-компании и информационные издания начали свою вредоносную работу с целью повлиять на результат выборов. Например, «Википедия» заблокировала несколько российских СМИ, а администрация YouTube ограничивала неоппозиционные трансляции протестных акций. Немецкое издание Deutsche Welle и вовсе 27 июля разметило у себя в Twitter прямой призыв к участию в несанкционированной акции: «Москва, выходи!».

Депутат Андрей Исаев убежден, что все это говорит о том, что Запад попытался вмешаться в выборы в России.

«Никаких сомнений здесь нет и быть не может – это хорошо подготовленная западным сообществом операция по срыву выборных процедур в нашей стране», – заявил он.

При этом наказание, предусмотренное для зарубежных интернет-компаний просто несущественно. По этой причине Исаев призвал задуматься об ужесточении наказания за такого рода деятельность, например ввести в Уголовный кодекс статью, которая определяла бы вмешательство во внутренние дела нашей страны как крайне серьезное преступление.