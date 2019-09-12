Министр Орешкин поддержал систему пенсионных накоплений от Минфина

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений и готов сам перечислять туда часть своей зарплаты. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления», — заявил Орешкин.

В сентября Минфин РФ заявил о разработке законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Документ содержит положения о добровольном порядке присоединения к системе накоплений, гарантирование государством сохранности долгосрочных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и граждан.

Ранее сообщалось, что в случае присоединения к новой системе добровольных пенсионных накоплений россияне смогут выбирать размер своих взносов и приостанавливать их самостоятельно.

5 сентября правительство поддержало законопроект. Отмечалось, что его целью является улучшение благосостояния россиян предпенсионного возраста, которые смогут получать пенсионные выплаты за пять лет до выхода на государственную пенсию.