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16:58   12 Сентября 2019
Россия

Министр Орешкин поддержал систему пенсионных накоплений от Минфина

Министр Орешкин поддержал систему пенсионных накоплений от Минфина

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что поддерживает предложенную Министерством финансов систему добровольных пенсионных накоплений и готов сам перечислять туда часть своей зарплаты. Об этом сообщают РИА Новости.

«Я первый готов, как только это законодательство будет принято, подписаться и часть зарплаты перечислять в рамках этой новой системы на пенсионные отчисления», — заявил Орешкин.

 В сентября Минфин РФ заявил о разработке законопроекта о гарантированном пенсионном продукте. Документ содержит положения о добровольном порядке присоединения к системе накоплений, гарантирование государством сохранности долгосрочных накоплений, налоговые льготы для бизнеса и граждан.

Министр Орешкин поддержал систему пенсионных накоплений от Минфина

Ранее сообщалось, что в случае присоединения к новой системе добровольных пенсионных накоплений россияне смогут выбирать размер своих взносов и приостанавливать их самостоятельно.

5 сентября правительство поддержало законопроект. Отмечалось, что его целью является улучшение благосостояния россиян предпенсионного возраста, которые смогут получать пенсионные выплаты за пять лет до выхода на государственную пенсию.

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Автор: Тимофей Булочкин
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