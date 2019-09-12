МИД РФ призвал США и талибов* вернуться к переговорам

Альтернативы политическому урегулированию ситуации в Афганистане не существует, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 12 сентября.

«В связи с информацией относительно решения президента США [Дональда Трампа] отменить закрытую встречу с представителями движения талибов* (запрещены в России) в Кэмп-Дэвиде и прервать контакты с этим движением рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании», — отметила она.

Напомним, что на минувших выходных глава Штатов заявил о прекращении мирных переговоров с «Талибаном»*. Более того, 11 сентября он анонсировал новые удары по боевикам движения.

Россия же приветствует решение талибов* насчет готовности к продолжению диалога с американцами. Москва остается приверженной политико-демократическому урегулированию афганского вопроса.

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире, при этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане», — сказала представитель.

* «Талибан» (талибы) — радикальное движение, запрещено на территории России.