Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Россия выиграла в споре по энергокорректировкам с Украиной

Россия выиграла в споре по энергокорректировкам с Украиной

 Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона

Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

 Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы

Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы
Россия выиграла в споре по энергокорректировкам с Украиной

Россия выиграла в споре по энергокорректировкам с Украиной

 Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона

Путин обсудил с экс-председателем госсовета Дагестана планы по развитию региона
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

США «накажут» Турцию санкциями за покупку ракетных систем у РФ

 Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы

Глава Deutsche Bank предрек финансовый крах Европы
16:50   12 Сентября 2019
Россия

МИД РФ призвал США и талибов* вернуться к переговорам

МИД РФ призвал США и талибов* вернуться к переговорам

Альтернативы политическому урегулированию ситуации в Афганистане не существует, заявила официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге 12 сентября.

«В связи с информацией относительно решения президента США [Дональда Трампа] отменить закрытую встречу с представителями движения талибов* (запрещены в России) в Кэмп-Дэвиде и прервать контакты с этим движением рассчитываем, что возникшая пауза не подорвет длительные усилия сторон и достигнутый значительный прогресс в ходе переговоров об афганском мирном урегулировании», — отметила она.

Напомним, что на минувших выходных глава Штатов заявил о прекращении мирных переговоров с «Талибаном»*. Более того, 11 сентября он анонсировал новые удары по боевикам движения.

МИД РФ призвал США и талибов* вернуться к переговорам

Россия же приветствует решение талибов* насчет готовности к продолжению диалога с американцами. Москва остается приверженной политико-демократическому урегулированию афганского вопроса.

«Мы призываем стороны как можно скорее возобновить переговоры с целью согласования и подписания соглашения о мире, при этом убеждены, что полное сворачивание иностранного военного присутствия является неотъемлемым условием устойчивого мира в Афганистане», — сказала представитель.

* «Талибан» (талибы) — радикальное движение, запрещено на территории России.  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#захарова #сша #мид #афганистан #трамп #талибан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...