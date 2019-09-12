Интерес инвесторов к российским проектам сохранился вопреки санкциям
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг, 12 сентября, в ходе заседания Московского экономического форума сообщил, что интерес инвесторов к российским проектам сохранился вопреки санкциям. По его словам, главные глобальные риски — торговые войны, протекционизм и санкции.
«Эти проблемы сохраняются, но вопреки тем же самым санкциям, интерес инвесторов к нашим проектам так же сохраняется», — добавил Медведев.
Интерес отражается в консультативном совете, в иностранных инвестициях, в запросах на сделки с российскими активами, которые зарубежные компании совершают, продолжил Медведев. Это происходит, прежде всего, потому что РФ за последние годы серьезно укрепила стабильность финансовой системы и бюджета, резюмировал премьер.
Программа мер по ликвидации последствий паводков, исполнение бюджета и ФЦП, субсидии регионам – основные темы заседания правительства 12 сентября https://t.co/dnioMt2jUp pic.twitter.com/UOBrpQj8PK— Правительство России (@Pravitelstvo_RF) 12 сентября 2019 г.