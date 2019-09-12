Путин заявил, что слюнтяй не может возглавлять Россию

Российский лидер Владимир Путин на встрече с ополченцами из Дагестана отметил их мужество и доброту. По словам президента, при таких гражданах слюнтяй не может возглавлять страну.

Путин пообщался с ополченцами, которые участвовали в боевых действиях против террористов в августе-сентябре 1999 года в Ботлихе. Один из ветеранов отметил, что в Дагестане гордятся таким президентом.

«При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства», — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, силы и мужество главе государства дают люди.

Ранее Путин поблагодарил одну из местных жительниц, которая во время боевых действий 20 лет назад «командовала пищеблоком».