Лавров будет находиться в Ираке с 7 по 8 октября
Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отправится в Ирак 7 октября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге 12 сентября.
«На 7–8 октября запланирован визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Республику Ирак», — уточнила она.
Ранее министр подтверждал поездку в Ирак, а также в Иракский Курдистан. Он отмечал, что визит — это часть поддержки иракского правительства в сфере консолидации общества и обеспечения этнографического согласия. По его словам, на переговорах будет поднята «достаточно большая» международная и региональная повестка дня.
«Двустороннее сотрудничество с Ираком традиционно у нас очень насыщенное: экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная — все это будет важно обсудить в ходе наших переговоров», — отмечал Лавров.