Лавров будет находиться в Ираке с 7 по 8 октября

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отправится в Ирак 7 октября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге 12 сентября.

«На 7–8 октября запланирован визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Республику Ирак», — уточнила она.

Ранее министр подтверждал поездку в Ирак, а также в Иракский Курдистан. Он отмечал, что визит — это часть поддержки иракского правительства в сфере консолидации общества и обеспечения этнографического согласия. По его словам, на переговорах будет поднята «достаточно большая» международная и региональная повестка дня.