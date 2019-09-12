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16:19   12 Сентября 2019
Россия

Лавров будет находиться в Ираке с 7 по 8 октября

Лавров будет находиться в Ираке с 7 по 8 октября

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров отправится в Ирак 7 октября, сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге 12 сентября.

«На 7–8 октября запланирован визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Республику Ирак», — уточнила она.

Ранее министр подтверждал поездку в Ирак, а также в Иракский Курдистан. Он отмечал, что визит — это часть поддержки иракского правительства в сфере консолидации общества и обеспечения этнографического согласия. По его словам, на переговорах будет поднята «достаточно большая» международная и региональная повестка дня.

«Двустороннее сотрудничество с Ираком традиционно у нас очень насыщенное: экономическая повестка дня, гуманитарная, образовательная — все это будет важно обсудить в ходе наших переговоров», — отмечал Лавров.

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Автор: Анна Манц
#захарова #мид #ирак #лавров

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