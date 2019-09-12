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16:30   12 Сентября 2019
Россия

Россия призвала запрещенный в РФ Талибан* и США возобновить переговоры

Россия призвала запрещенный в РФ Талибан* и США возобновить переговоры

Российское Министерство иностранных дел призвало США и запрещенный в РФ Талибан* возобновить переговоры и рассчитывает, что пауза в диалоге не подорвет достигнутый сторонами прогресс. Об этом сообщают РИА Новости.

11 сентября американский президент Дональд Трамп пообещал нанести талибам* новые удары. Такое заявление он сделал на траурном мероприятии в Пентагоне, посвященном памяти жертв теракта 11 сентября 2001 года в США.

Во время прошлых переговоров Вашингтон заявил, что диалог прогрессирует, но сорокалетнюю войну не удастся завершить за одно заедание. 3 сентября замглавы МИД РФ Игорь Моргулов сообщил, что Россия готова принять участие в подписании мирного договора талибами* и США, если обе стороны настоят на этом. На прошлой неделе стало известно, что запланированные переговоры между Талибаном* и Вашингтоном отменяются.

Россия призвала запрещенный в РФ Талибан* и США возобновить переговоры

Причиной дипломатической эскалации стал недавний теракт в Афганистане, ответственность за который группировка взяла на себя. Трамп подчеркнул, что из-за действий талибов* погиб американский солдат из Пуэрто-Рико и еще 11 мирных граждан.

*организация признана судом террористической и запрещена на территории РФ.

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Автор: Тимофей Булочкин
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