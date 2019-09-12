Законопроект о внесудебном порядке признания граждан банкротами внесли в ГД

Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев в четверг, 12 сентября, внес в ГД законопроект, который вводит внесудебный порядок признания россиян банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения как доступности, так и эффективности процедуры банкротства для физических лиц.

Согласно документу, россиянин вправе обратиться с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке, если не может исполнить денежные обязательства и удовлетворить требования одного или нескольких кредиторов, а также уплатить обязательные платежи в полном объеме перед другими кредиторами. Размер таких обязательств в совокупности составляет от 50 до 500 тысяч рублей​​​. Однако заявление вправе подать лишь граждане, которые одновременно соответствуют пяти требованиям.

Требования — нет работы или доход ниже величины прожиточного минимума на каждого члена семьи, нет имущества, нет денег на счетах, нет неснятой или непогашенной судимости, не признавался банкротом в течение пяти лет.