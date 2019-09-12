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16:34   12 Сентября 2019
Россия

Путин пообещал решить проблемы очистных сооружений в Махачкале

Путин пообещал решить проблемы очистных сооружений в Махачкале

Глава государства Владимир Путин пообещал решить вопросы, касающиеся водоснабжения и очистных сооружений в Махачкале. Президент заявил, что поговорит об этом с первым вице-премьером, главой Минфина Антоном Силуановым.

Он согласился, что эта проблема встала ребром. Однако у правительства намечена обширная программа по экологии.

В четверг, 12 сентября, на встрече в Ботлихе с участниками народного ополчения в период боевых действий в 1999 году Путину пожаловались, что очистные сооружения в Махачкале не справляются с нагрузкой. Это сильно влияет на чистоту Каспийского моря в регионе.

Глава Дагестана Владимир Васильев согласился, что такая проблема имеет место быть. По его словам, необходимо запустить новый коллектор. Это обещают сделать до конца года.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #дагестан #махачкала

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