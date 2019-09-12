Делегация из США назвала Крым самым красивым местом в мире

Представитель делегации США, член американского общественного Центра гражданских инициатив Джеффри Робинсон заявил, что поездка в Крым оставила у него незабываемые впечатления. Он назвал полуостров самым красивым местом в мире.

Ранее глава Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев рассказал, что делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом для оценки изменения полуострова за последние пять лет. Американцы посетят ряд крымских городов.

«Каждый из членов делегации может с уверенность сказать, что Крым – это самое красивое место в мире», — заявил Робинсон.

Он подчеркнул, что после визита делегаты расскажут общественности в США всю правду об увиденном в Крыму, а также пригласят американцев тоже посетить полуостров.