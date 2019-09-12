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16:14   12 Сентября 2019
Россия

Свыше 200 сайтов обязаны удалить пиратские копии сериала «Учителя» по требованию РКН

Свыше 200 сайтов обязаны удалить пиратские копии сериала «Учителя» по требованию РКН

Роскомнадзор потребовал от 235 интернет-порталов удаления незаконных копий сериала «Учителя», сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании поступивших в Роскомнадзор определений суда и заявлений правообладателей принимаются предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на отечественный сериал «Учителя» производства телеканала ТВ3», — указали в публикации.

После уведомления 197 сайтов последовали предписанию, ожидается удаление еще с 21 страницы. Помимо этого, операторы ограничили доступ к 17 страницам, где размещены незаконные копии. Всего в нарушении повинны 235 порталов.

Напомним, что защита прав на интеллектуальную собственность дает правообладателям возможность без суда обратиться к администрации нарушителя с требование удалить пиратский контент. Если же этого не происходит, автор может обратиться в Московский городской суд для блокировки сайта, нарушающего авторские права.

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Автор: Анна Манц
#интернет #роскомнадзор #сериал #учителя #пиратство

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