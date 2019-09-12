Свыше 200 сайтов обязаны удалить пиратские копии сериала «Учителя» по требованию РКН

Роскомнадзор потребовал от 235 интернет-порталов удаления незаконных копий сериала «Учителя», сообщили в пресс-службе ведомства.

«На основании поступивших в Роскомнадзор определений суда и заявлений правообладателей принимаются предварительные обеспечительные меры защиты исключительных прав на отечественный сериал «Учителя» производства телеканала ТВ3», — указали в публикации.

После уведомления 197 сайтов последовали предписанию, ожидается удаление еще с 21 страницы. Помимо этого, операторы ограничили доступ к 17 страницам, где размещены незаконные копии. Всего в нарушении повинны 235 порталов.

Напомним, что защита прав на интеллектуальную собственность дает правообладателям возможность без суда обратиться к администрации нарушителя с требование удалить пиратский контент. Если же этого не происходит, автор может обратиться в Московский городской суд для блокировки сайта, нарушающего авторские права.