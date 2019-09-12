Генпрокуратура нашла 10 зеркал сайта «Свободной России» перед выборами

Сотрудники Генпрокуратуры обнаружили 10 зеркальных сайтов заблокированного портала нежелательной организации в России фонда «Свободная Россия». Об этом 12 сентября сообщает ФАН со ссылкой на начальника правового управления Генпрокуратуры РФ Артура Завалунова.

В четверг в ходе заседания рабочей группы временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела страны Завалунов рассказал, что во время мониторинга, который прошел в августе, перед единым днем голосования были обнаружены зеркальные сайты заблокированной «Свободной России». Помимо них были заблокированы еще 18 сайтов других организаций, которые признаны нежелательными на территории РФ.

«Генпрокуратура проводит постоянный мониторинг информационной активности ограниченных в доступе интернет-структур», — заявил сотрудник надзорного ведомства.

Фонд «Свободная Россия» по решению Генпрокуратуры РФ признан нежелательной неправительственной организацией. Его деятельность угрожает основам конституционного строя и безопасности России. В июне фонд включили в официальный список иностранных и международных неправительственных организаций, чья деятельность признана в России нежелательной.

Ранее сообщалось, что «Открытая Россия» провела «мастер-класс» по провокациям. В ходе мероприятия речь шла о том, как сорвать голосование 8 сентября.