Путин пообщается с чемпионом UFC Нурмагомедовым в Дагестане

Российский лидер Владимир Путин планирует личную встречу с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане в четверг, 13 сентября. Ранее спортсмен отстоял титул чемпиона UFC в Абу-Даби.

Глава государства прибыл в Дагестан в 20-ю годовщину отражения нападения боевиков. В Ботлихе он встретился с ополченцами, которые боролись с боевиками, напавшими в 1999 году.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Пуарье. Это 28-я победа в карьере спортсмена.

Ранее Путин и Нурмагомедов встречались в Ульяновске в октябре 2018 года. Они пообщались на полях форума «Россия - спортивная держава».