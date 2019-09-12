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 Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан

Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на севере Кипра

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15:56   12 Сентября 2019
Россия

Путин пообщается с чемпионом UFC Нурмагомедовым в Дагестане

Путин пообщается с чемпионом UFC Нурмагомедовым в Дагестане

Российский лидер Владимир Путин планирует личную встречу с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым в Дагестане в четверг, 13 сентября. Ранее спортсмен отстоял титул чемпиона UFC в Абу-Даби.

Глава государства прибыл в Дагестан в 20-ю годовщину отражения нападения боевиков. В Ботлихе он встретился с ополченцами, которые боролись с боевиками, напавшими в 1999 году.

Нурмагомедов 7 сентября победил американца Дастина Пуарье. Это 28-я победа в карьере спортсмена. 

Ранее Путин и Нурмагомедов встречались в Ульяновске в октябре 2018 года. Они пообщались на полях форума «Россия - спортивная держава».

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Автор: Арсений Аскольский

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