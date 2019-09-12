Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан

Депутаты рассмотрят законопроект, который предусматривает уголовное наказание для чиновников за оскорбления граждан и коллег в виде штрафа до двух миллионов рублей и лишения права занимать определенные должности на срок до пяти лет.

Если должностное лицо при исполнении своих служебных обязанностей нарушит этот закон, его могут оштрафовать на 500-800 тысяч рублей или на размер зарплаты за период от одного года до двух лет, либо арестовать на срок до шести месяцев. Также его лишат права занимать определенные должности.

Если оскорбление прозвучит из уст чиновника на публичном выступлении или в СМИ, предусмотрен штраф 1-2 миллиона рублей или в размере зарплаты за 1-3 года. Кроме того, возможно лишение свободы до одного года. Также его лишат права занимать определенные должности.

Если оскорбление совершено госслужащим или главой органа местного самоуправления с применением насилия или с угрозой его применения закон обязывает лишить его свободы на 3-5 лет, а также запретить ему занимать определенные должности.