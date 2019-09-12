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 Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан

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Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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15:54   12 Сентября 2019
Общество

Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков 20 лет назад

Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков 20 лет назад

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 12 сентября, прилетел в село Ботлих, где встретился с местными жителями и ополченцами, которые поучаствовали в боевых действиях 1999 года. Президент отметил важность позиции жителей Дагестана, которую они заняли 20 лет назад по неприятию и борьбе с напавшими на республику ваххабитами.

По его словам, дорого стоит, когда мужчины, женщины, дети поучаствовали в боевых действиях и показали международным бандам, что народ не с ними. Важно не только для Дагестана, а для всей России.

«Вот это было самое главное, что вы сделали», — подчеркнул президент РФ.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #дагестан #общество

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