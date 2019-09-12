Путин отметил важность позиции дагестанцев во время нападения боевиков 20 лет назад

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 12 сентября, прилетел в село Ботлих, где встретился с местными жителями и ополченцами, которые поучаствовали в боевых действиях 1999 года. Президент отметил важность позиции жителей Дагестана, которую они заняли 20 лет назад по неприятию и борьбе с напавшими на республику ваххабитами.

По его словам, дорого стоит, когда мужчины, женщины, дети поучаствовали в боевых действиях и показали международным бандам, что народ не с ними. Важно не только для Дагестана, а для всей России.

«Вот это было самое главное, что вы сделали», — подчеркнул президент РФ.