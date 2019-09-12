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15:38   12 Сентября 2019
Россия

Глава Петербурга Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака

Глава Петербурга Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов возложил цветы на могилу петербургского мэра Анатолия Собчака, назвав его «талантливым управленцем» и «настоящим петербургским интеллигентом». Об этом сообщает издание Невские Новости.

Беглов отметил, что Собчак задал высокие стандарты в управлении Северной столицей и в становлении в городе «основ российской демократии».

«Анатолий Собчак был талантливым управленцем, настоящим петербургским интеллигентом с широчайшей эрудицией. Он очень любил наш город», — заявил Беглов.

Глава Петербурга Беглов возложил цветы к могиле Анатолия Собчака

Градоначальник подчеркнул, что память о Собчаке живет в городе. Напомним, Собчак стал первым мэром Петербурга 12 июня 1991 года по итогам выборов. Он скончался в ночь с 19 на 20 февраля от острой сердечной недостаточности в Светлогорске Калининградской области.

В четверг 12 сентября Беглов поздравил православных петербуржцев с днем перенесения мощей Александра Невского и встретил колонну крестного хода, прошедшую по Невскому проспекту от Казанского собора к Александро-Невской лавре, где хранятся мощи святого. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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