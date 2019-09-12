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15:36   12 Сентября 2019
Россия

Путин поблагодарил женщину, которая командовала пищеблоком в 1999 году в Ботлихе

Путин поблагодарил женщину, которая командовала пищеблоком в 1999 году в Ботлихе

Российский лидер Владимир Путин на встрече с жителями Ботлихского района Дагестана поблагодарил одну из местных жительниц, которая во время боевых действий 20 лет назад «командовала пищеблоком».

Глава государства прилетел в Дагестан в двадцатую годовщину отражения нападения боевиков на республику. По просьбе Путина ополченцы вспомнили события тех лет. Они отметили, что приезд Путина тогда поднял их дух.

Одна из женщин рассказала, что «командовала пищеблоком».

«Говоря о 1999 годе, я хочу докладывать Вам как верховному главнокомандующему вооруженных сил, что в 1999 году я вместе с 39 женщинами ... командовала пищеблоком. Все были сыты, все были довольны, и потому победили, благодаря нашей славной армии», — рассказала местная жительница.

Путин в ответ пошутил: «Нашей армии и Вашему пищеблоку». Женщина поблагодарила главу государства и заявила, что гордятся президентом, который «поднял Россию на такой большой уровень с нуля 90-х годов».

Участники встречи также рассказали, как изменился Ботлих и поблагодарили за поддержку.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #дагестан #ополченцы

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