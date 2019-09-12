Госдума и Совфед присматриваются к западному опыту наказаний за вмешательство в выборы

Временная комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ в четверг, 12 сентября, подвела итоги мониторинга при подготовке и во время выборов. Ситуация, по данным экспертной группы, сложилась тревожная: выборы проходили на фоне многочисленных фейков о нарушениях и попытках западных СМИ манипулировать мнением российских избирателей через подконтрольные соцсети.

Ведущие роли в кампании по дискредитации института выборов достались американским IT-корпорациям. Замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что Google и Facebook распространяли политическую рекламу среди российской аудитории соцсетей в день тишины, проигнорировав предупреждение регулятора.

«Механизм предоставления любого рода рекламных инструментов для целенаправленной агитации и размещения политической рекламы в установленные периоды выборного законодательства должен также соответствовать национальному законодательству и быть прозрачным», — заметил Субботин.

Председатель комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Александр Малькевич отметил, что накануне выборов страница поисковика Google по запросу «выборы в мосгордуму» выдавала пользователям рекламу так называемого «Умного голосования» блогера Алексея Навального.

Социальная сеть Facebook не только служила площадкой для агитации против кандидатов от «Единой России» в день тишины, но и включила точечную цензуру незадолго до выборов.

За два дня до дня голосования администрация заблокировала без объяснения причин сервис авторизации пользователей на официальный сайт Могоризбиркома через соответствующий виджет. Малькевич отметил, что подобные действия выходят за рамки обычной политики Facebook, так как переадресацию на сайт МГИК американская соцеть блокировала в ручном режиме.

«Кто-нибудь может объяснить мне, зачем Марку Цукербергу блокировать работу московского горизбиркома на площадке своего социального медиа?», — недоумевал ранее Малькевич.

«Правильными» инструкциями соцсеть снабжала в день тишины и петербургских избирателей, тиражируя рекламу партии «Яблоко» от московского блогера-урбаниста Ильи Варламова.

Похожую картинку выдавал Youtube, где в трендах доминировали видео оппозиционеров, призывавших голосовать за кого угодно, кроме партии конституционного большинства.

Представитель МИД РФ Илья Тимохов на заседании комиссии обратил внимание коллег на редакционную политику западных СМИ в разгар предвыборной кампании. Дипломат отметил, что в работе финансируемых из госбюджетов США, Германии, Канады медиа отчетливо прослеживалась «установка на нагнетание беспрецедентного политического кризиса в России», недоверия к властям со стороны населения и придания выборам нелегитимного характера.

Большинство новостных сюжетов финансируемых из бюджета США «Голоса Америки», «Радио Свобода», немецких телеканалов ARD, ZDF, холдинга Deutsche Welle, британских изданий подавались через призму прошедших летом несанкционированных акций. Не остались в стороне и правозащитные НКО Freedom House и Human Right Watch, которые громко обвиняли власти РФ в якобы преследовании инакомыслящих.

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин полагает, что в России настало время реформировать законодательство с тем, чтобы оградить институт выборов от вмешательства извне. Для этого общественник предложил проанализировать опыт ведущих стран.

«Нужно прописать очень четко в законодательстве, каждая строчка должна соответствовать тому действию, которое совершают те силы, которые играют против государства.<…> В законодательстве Франции и Германии прописаны очень жесткие полицейские меры против участников несанкционированных митингов и шествий. Англия предусматривает ответственность за уличные беспорядки. Прописаны действия, когда три и более человек представляют угрозу прохожим», — заметил Аничкин.

Что касается Facebook, то по мнению представителя Общественной палаты, в политике социальной сети явно прослеживаются двойные стандарты. Сервис Цукерберга ужесточает правила политической рекламы в преддверии очередных президентских выборов США, но игнорирует требования российского регулятора воздержаться от политической рекламы в день тишины. Аничкин уверен, что пока не будет соответствующих законов, Facebook волен поступаться интересами российских избирателей в погоне за прибылью.

«Двойные стандарты основаны на том, что, все, что делает Запад хорошо и правильно. Те же действия со стороны нашего государства в условиях сильнейшей русофобской политики, демонизации нашего государства и лидеров, там без каких-либо возражений считаются неправильными», — заметил Аничкин.

Зампред комиссии Госдумы по расследованию вмешательства Андрей Альшевских в комментарии «Политике Сегодня» не исключил, что в УК РФ появится отдельная статья об ответственности за вмешательство в российские выборы и пособничество таковому.

«Эта тема обсуждается и Совете Федерации и в коридорах Государственной думы, но давайте не будем забегать вперед. У нас есть комиссия, которая была 10 [августа] официально создана. Я думаю, что в ближайшей перспективе комиссия уже будет конкретно рассматривать и расследовать примеры вмешательства в наши внутренние дела, в том числе попытки помешать выборам 8 сентября. Когда мы изучим все примеры и факты, будем выходить на рекомендации. Я не исключаю, что может и появиться дополнительная или отдельная уголовная ответственность», — сказал Альшевских.

Еще за месяц до выборов, когда Москва содрогалась от уличных беспорядков, глава комиссии Совфеда Андрей Климов заявил о попытках «зарубежных оппонентов» манипулировать митингующими через соцсети с помощью массовой рассылки. На смартфоны приходила информация из источников, на которые люди никогда не подписывались.

Информация носила провокационный характер, призывая граждан двигаться в сторону охраняемых федеральных объектов. Одновременно с этим Роскомнадзор потребовал от Google воздержаться от рекламы несанкционированных митингов на Youtube. Ведомство заявило, что ряд структур приобретают на видеохостинге рекламные инструменты, а именно пуш-уведомления, чтобы извещать пользователей о незаконных митингах и направленные на срыв предстоящих выборов.

Есть причины для беспокойства и у коллег из нижней палаты парламента. В минувший вторник лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский с трибуны заявил, что блогер Алексей Навальный и его соратница Любовь Соболь работают на иностранные государства. Основатель ФБК, по данным Жириновского, был завербован во время учебы в Йельском университете.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, выслушав доводы главного либерал-демократа, поручил специальной парламентской комиссии проверить деятельность активистов. Депутаты предложение поддержали.