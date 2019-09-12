Глава ПФР объяснил, зачем нужно увеличить порог пенсионных накоплений

Пенсионный фонд России выступил с предложением увеличить порог пенсионных накоплений и упростить формулу для его расчета. Глава ведомства Антон Дроздов выразил надежду, что изменения будут приняты в ближайшее время. Он дал интервью News.ru на полях Московского финансового форума.

«Мы такие предложения вносили, потому что это связано с тем, что теперь разный возраст выхода на пенсию и по накопительной части, и по страховой», — объяснил глава ПФР.

Разница сделала связку этих частей пенсии менее удобной. Напомним, что россияне, выходящие на пенсию, получают выплаты единовременно только в том случае, если накопительная часть не превышает пяти процентов от общей суммы пенсии. В противном случае, накопительная часть назначается отдельно.

«То есть нам надо, по сути, вызывать гражданина, рассчитывать с ним пенсию еще до пенсионного возраста. Поэтому мы предложили упростить, взять другой индикатор и сделать его таким», — сказал Дроздов.

Помимо этого, фонд предлагает увеличить порог накопительной пенсии в два раза. В таком случае, новый пенсионер получит более существенную сумму. На данный момент инициативу рассматривают на федеральном уровне. Собеседник отметил, что в правительстве, скорее всего, ее еще не видели.