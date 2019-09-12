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15:20   12 Сентября 2019
Россия

Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов заявил о необходимости ужесточения наказания за нарушения избирательного законодательства РФ, в том числе за размещение политической рекламы в день тишины.

По его словам, такое наказание «должно быть более ощутимым». Климов отметил, что многие члены комиссии согласны с этой позицией.Он пояснил, что противоправны действия не только тех, кто то ведет незаконную агитацию, но и тех, кто этому содействует.

«Может быть, действительно наше наказание, которое будет основано на Конституции РФ, должно быть более ощутимым для тех, кто этим занимается, понимая, заведомо зная, что это делать нельзя», — заявил Климов.

Сейчас за нарушение порядка и условий проведения предвыборной агитации предусмотрены штрафы от одной до двух с половиной тысяч рублей, для должностных лиц — от двух до пяти тысяч рублей, для избирательных объединений и иных юрлиц — от 20 до 100 тысяч рублей.

Климов предложил ужесточить наказания за нарушение закона РФ о выборах

Роскомнадзор за несколько дней до выборов предупредил Google, Twitter, Facebook и YouTube, что в день тишины, 7 сентября, нельзя размещать агитацию и политическую рекламу, как и в день самого голосования — 8 сентября. Однако сетевые гиганты проигнорировали российское законодательство.

Google по запросу «выборы в Мосгордуму» выдавал контекстную рекламу, которая посвящена провальному проекту Алексея Навального — «Умное голосование». Замглавы ЦИК Николай Булев заявил, что комиссия расценила действия компаний как попытку вмешательства в дела России.

По мнению заместителя главы рабочей группы Общественной палаты России по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максима Григорьева, в УК РФ должны появиться отдельные статьи за вмешательство и пособничество вмешательству в дела России.

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Автор: Арсений Аскольский
#выборы #закон #вмешательство #гугл

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