Путин заявил о необходимости развивать инфраструктуру села Ботлих

Глава государства Владимир Путин обсудил с жителями села Ботлих планы по развитию местной инфраструктуры. Он подчеркнул, что есть еще много работы. Речь об этом зашла на встрече с участниками народного ополчения в период боевых действий в 1999 году.

Президент отметил, что в планах — строительство двух школ, детского сада, различных спортивных объектов. Все это даст молодежи возможность полноценно заниматься спортом и учиться.

Владимир Путин возложил в Ботлихе цветы к памятнику ополченцам pic.twitter.com/bVbBMrHtEq — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 12, 2019

Кроме того, по словам Путина, будет продолжена работа по улучшению здравоохранения в Дагестане. Он напомнил, что во время предыдущей встречи в Махачкале поднимался вопрос о необходимости оборудовать медучреждения. Сейчас этот вопрос уже решен. В этих поликлиниках и больницах будут обслуживать как жителей Дагестана, так и частично жителей соседней Чечни.

Путин также добавил, что рассчитывает на помощь и поддержку местных жителей.