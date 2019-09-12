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15:47   12 Сентября 2019
Россия

Комиссия Совфеда предложила Facebook и Google создать контактную группу

Комиссия Совфеда предложила Facebook и Google создать контактную группу

 

Глава комиссии СФ по защите госсуверенитета России Андрей Климов предложил Facebook и Google создать единую контактную группу для предотвращения нарушения российского законодательства. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС. 

Ранее крупные западные компании обвинили в нарушении российского законодательства. В день тишины перед выборами, 7 сентября, они разместили политическую рекламу, а также в единый день голосования 8 сентября. 

«Наша законная реакция Facebook и Google не была не замечена. Сейчас мы начинаем получать сигналы об их желании во избежание дальнейших недоразумений сформировать своеобразную контактную группу», — сказал он. 

Он также отметил, что руководство компаний в курсе реакции российской стороны. Климов добавил, что такое решение уже принято, и если другая сторона будет готова — будет сформирована контактная группа. 

Глава комиссии сообщил, что в состав группы могут войти представители профильных ведомств. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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