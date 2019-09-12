Ростуризм назвал низкий престиж профессий в туризме основной кадровой проблемой

Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова​​​ в четверг, 12 сентября, назвала низкий престиж профессии и многочисленные проблемы с подготовкой кадров основными проблемами в туристической отрасли. По ее словам, например, Испания вряд ли сталкивается с низким престижем профессий в туризме, но не Россия.

«В РФ такая проблема точно есть», — добавила глава Ростуризма.

Зарина Догузова считает, что все хотят быть большими начальниками, а среднее и более низкое звено в РФ не пользуются популярностью. Другой проблемой, по мнению главы Ростуризма, остаются старые образовательные программы. Молодежь учат по тем программам, которыми в современном мире уже никто не пользуется.