Путин исполнил обещание, данное 20 лет назад в Дагестане

Российский президент Владимир Путин выпил стопку, которую оставил нетронутой 20 лет назад во время поездки в Дагестан. Тогда он пообещал, что опустошит ее только после победы ополченцев.

Бывший глава пресс-центра по отражению атаки Абдулманап Мусаев рассказал, что приезд Путина в 1999 году, которого тогда только назначили и.о. премьер-министром, подбодрил местных.

«Он выступил, все тост подняли, уже возле губ стаканы были, а он бах и поставил его на стол и говорит: «А пить мы будем, когда победим», — поделился экс-глава.

В памятную дату президент посетил Дагестан. Ранее он возложил цветы к мемориалу, после чего встретился с участниками народного ополчения. Как раз здесь он и исполнил обещание: после приветствия, благодарности и воспоминаний он поднял стопку и выпил ее.

Сказал-сделал. Спустя 20 лет Путин выпил рюмку водки с ополченцами в Дагестане pic.twitter.com/bJmH5BGTLc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

События 1999 года были трагическими, однако, это славная дата со стороны результата, заметил Путин. Дагестанцы рядом с российской армией защитили не только свою малую родину, но и стали примером сплочения перед общей угрозой.

«Когда такая ситуация возникла здесь, вы и показали, на что способны вы, на что способна вся наша страна, вы показали очень хороший пример. Вам большое спасибо», — подчеркнул глава России.

Напомним, что в этом году исполняется 20 лет со момента вторжения террористов в Дагестан. Боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом пришли со стороны Чечни под предлогом «освобождения» мусульман. По официальным данным, в сражении погибли свыше 280 людей, еще порядка 800 получили ранения.