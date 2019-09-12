Жена Петра Мамонова рассказала, как музыкант перенес операцию на сердце
Операция на сердце, которую в четверг перенес 68-летний актер и музыкант Метр Мамонов, прошла успешно.
Об этом журналистам рассказала жена лидера андеграундной группы «Звуки Му» Ольга Мамонова. По ее словам операция закончилась недавно, в настоящее время Петр Мамонов в реанимации и выглядит хорошо.
Ранее сообщалось, что артиста 24 августа госпитализировали с инфарктом, он перенес операцию, однако потребовалось еще одно хирургическое вмешательство – тройное шунтирование. Две недели между операциями он провел дома, куда смог уехать из больницы «под расписку»
«Операция закончилась вот недавно. Хирург доволен проведенной процедурой, он сделал все, что возможно. Петя сейчас находится в реанимации, но выглядит он хорошо», - рассказала супруга артиста.