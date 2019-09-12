Жена Петра Мамонова рассказала, как музыкант перенес операцию на сердце

Операция на сердце, которую в четверг перенес 68-летний актер и музыкант Метр Мамонов, прошла успешно.

Об этом журналистам рассказала жена лидера андеграундной группы «Звуки Му» Ольга Мамонова. По ее словам операция закончилась недавно, в настоящее время Петр Мамонов в реанимации и выглядит хорошо.

Ранее сообщалось, что артиста 24 августа госпитализировали с инфарктом, он перенес операцию, однако потребовалось еще одно хирургическое вмешательство – тройное шунтирование. Две недели между операциями он провел дома, куда смог уехать из больницы «под расписку»