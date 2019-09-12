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 Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан

Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на севере Кипра

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Производство меди в Замбии может сократиться на 100 тысяч тонн
15:02   12 Сентября 2019
Россия

«ВКонтакте» запустила сервис для знакомств Lovina

«ВКонтакте» запустила сервис для знакомств Lovina

Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina, которое работает на базе сайта. В сервисе доступно несколько вариантов для знакомств, в том числе видеозвонки. Зарегистрироваться в сервисе можно через аккаунт в соцсети или по номеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 12 сентября. Алгоритмы сервиса предложат подходящих собеседников сразу после регистрации. В Lovina есть стандартный чат для общения, который исчезнет, если за 48 часов никто из собеседников так и не решится на видеоисторию или видеозвонок. Каждый звонок ограничен по времени, но его можно продолжить при взаимной симпатии.

Рекламы в приложении нет, но есть платные дополнительные функции. Пользователи «ВКонтакте» могли оформить предзаказ и зарегистрироваться в приложении до официального запуска.

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Автор: Арсений Аскольский
#вконтакте #соцсеть #знакомства

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