«ВКонтакте» запустила сервис для знакомств Lovina

Соцсеть «ВКонтакте» запустила приложение для знакомств Lovina, которое работает на базе сайта. В сервисе доступно несколько вариантов для знакомств, в том числе видеозвонки. Зарегистрироваться в сервисе можно через аккаунт в соцсети или по номеру телефона.

Об этом сообщает пресс-служба компании в четверг, 12 сентября. Алгоритмы сервиса предложат подходящих собеседников сразу после регистрации. В Lovina есть стандартный чат для общения, который исчезнет, если за 48 часов никто из собеседников так и не решится на видеоисторию или видеозвонок. Каждый звонок ограничен по времени, но его можно продолжить при взаимной симпатии.

Рекламы в приложении нет, но есть платные дополнительные функции. Пользователи «ВКонтакте» могли оформить предзаказ и зарегистрироваться в приложении до официального запуска.