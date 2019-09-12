Иностранное вмешательство не помешало проведению выборов в РФ

Вмешательство иностранных структур в российские выборы, прошедшие 8 сентября, не оказало заметного влияния не результаты голосования, сообщил журналистам глава комиссии Совфеда Андрей Климов.

«Свидетельства о попытках вмешательства в нашу избирательную систему, во внутренние дела РФ получили свое подтверждение — по линии дипведомств иностранных государств, также по линии иностранных СМИ с госфинансированием», — заявил Климов.

Несмотря на попытки, выборы прошли во всех российских субъектах «в полном соответствии с законодательством РФ», отметил сенатор. Он еще раз подчеркнул, что успешные итоги избирательной кампании не означают отсутствия попыток зарубежного вмешательства: «Такого рода вмешательство было, но оно не оказало заметного влияния на ход избирательной кампании, результаты выборов», — уточнил он.

Одной из лазеек для постороннего влияния на выборы в РФ стала поисковая система Google, использующая контекстную политическую рекламу и в день тишины 7 сентября перед выборами, и в сам единый день голосования 8 сентября.