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15:01   12 Сентября 2019
Россия

Иностранное вмешательство не помешало проведению выборов в РФ

Иностранное вмешательство не помешало проведению выборов в РФ

Вмешательство иностранных структур в российские выборы, прошедшие 8 сентября, не оказало заметного влияния не результаты голосования, сообщил журналистам глава комиссии Совфеда Андрей Климов.

«Свидетельства о попытках вмешательства в нашу избирательную систему, во внутренние дела РФ получили свое подтверждение — по линии дипведомств иностранных государств, также по линии иностранных СМИ с госфинансированием», — заявил Климов.

Несмотря на попытки, выборы прошли во всех российских субъектах «в полном соответствии с законодательством РФ», отметил сенатор. Он еще раз подчеркнул, что успешные итоги избирательной кампании не означают отсутствия попыток зарубежного вмешательства: «Такого рода вмешательство было, но оно не оказало заметного влияния на ход избирательной кампании, результаты выборов», — уточнил он. 

Иностранное вмешательство не помешало проведению выборов в РФ

Одной из лазеек для постороннего влияния на выборы в РФ стала поисковая система Google, использующая контекстную политическую рекламу и в день тишины 7 сентября перед выборами, и в сам единый день голосования 8 сентября.

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Автор: Тимофей Булочкин
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