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15:04   12 Сентября 2019
Весь мир

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на севере Кипра

Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на севере Кипра

Несколько взрывов прогремели на складе боеприпасов на севере Кипра. В результате инцидента пострадали 12 человек. Об этом сообщил премьер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар.

ЧП произошло на складе боеприпасов в районе Гирне (Кирении) на Северном Кипре. После взрывов здание охватил пожар. В Минобороны Турции сообщили, что возгорание спасателям удалось локализовать. Жертв нет. Ведется расследование произошедшего.

Госпитализированы были 12 человек. Девятерым из них помощь была оказана амбулаторно, и они уже отправились домой. Еще трое пострадавших пока находятся в больнице, однако в ближайшее время их обещают выписать.

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Автор: Виктория Разумовская
#чп #кипр #взрывы

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