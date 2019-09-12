Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов на севере Кипра

Несколько взрывов прогремели на складе боеприпасов на севере Кипра. В результате инцидента пострадали 12 человек. Об этом сообщил премьер непризнанной Турецкой республики Северного Кипра Эрсин Татар.

ЧП произошло на складе боеприпасов в районе Гирне (Кирении) на Северном Кипре. После взрывов здание охватил пожар. В Минобороны Турции сообщили, что возгорание спасателям удалось локализовать. Жертв нет. Ведется расследование произошедшего.

Госпитализированы были 12 человек. Девятерым из них помощь была оказана амбулаторно, и они уже отправились домой. Еще трое пострадавших пока находятся в больнице, однако в ближайшее время их обещают выписать.