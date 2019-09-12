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 Чиновников предлагают наказывать за оскорбление граждан

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Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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15:00   12 Сентября 2019
Россия

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

ЕС продлил индивидуальные санкции против России

Индивидуальные санкции против России продлили в Евросоюзе. На сегодняшний день под санкции попали 170 физических и 44 юридических лиц. Ограничительные меры предполагают заморозку активов и ограничения на поездки. 

Новые санкции продлены до 15 марта 2020 года. Об этом стало известно 12 сентября после публикации сообщения Совета ЕС. 

Ранее стало известно, что постпреды стран ЕС согласовали документ о продлении санкций против РФ на шесть месяцев. Эту информацию позже подтвердил экс-президент Украины Петр Порошенко. 

По мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, продление антироссийских санкций ЕС «уже заезжанная пластинка». 

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Автор: Софья Белоцерковская
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