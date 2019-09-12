РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков в четверг, 12 сентября, сообщил, что Россия не питает иллюзий, что американская сторона введет мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности по примеру Москвы. По его словам, РФ объявила односторонний мораторий на развертывание РСМД до тех пор, пока Вашингтон не пойдет на аналогичный шаг.

«Посмотрим, насколько ответственно американские коллеги подойдут к данной ситуации», — добавил Сергей Рябков.

Сейчас особых надежд или иллюзий в этом плане российская сторона не питает, потому что Москва слышала противоположные сигналы из Вашингтона, продолжил замминистра. В том числе о том, что США не только испытают баллистическое средство средней дальности осенью, но и уже сейчас интенсивно разрабатывают другие системы, которые при существовании договора запрещались.

Сергей Рябков считает, что Вашингтон решительно стремится обрести преимущество над геостратегическими противниками США, к которым относит РФ и КНР.