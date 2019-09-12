Производство меди в Замбии может сократиться на 100 тысяч тонн

Производство меди в Замбии в текущем году может упасть более чем на 100 тысяч тонн, заявили представители отрасли.

Согласно информации Замбийской горной палаты, в 2019 году добыча составит порядка 750 тонн меди, тогда как в прошлом году показатель достигал 860 тысяч. Как объяснил исполнительный директор ведомства Соквани Чилембо, это произошло из-за действующего налогового режима.

Чилембо заверил, что добытчики борются за сдерживание роста издержек, поддержание уровня производства и качества выпускаемой продукции на фоне значительного увеличения налоговой нагрузки за последние два года. К тому же, быстро накапливаются показатели доходов, не облагающихся налогом. Не удалось также определить стоимость электроэнергии для оптовых потребителей.

Вместе с тем, добавил директор, ведомство представило подробные предложения по налогу на добычу полезных ископаемых. Они призваны реанимировать отрасль через определенные меры по отношению к инвесторам.