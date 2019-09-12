Boeing «Якутии» с треснувшим стеклом благополучно приземлился в Хабаровске

Представитель авиаузла Анастасия Хаустова в четверг, 12 сентября, сообщила, что самолет Boeing 737–800 авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска. Ранее самолет рейсом 512 вылетел из Анадыря в Хабаровск.

Однако на эшелоне треснул покрывной слой левой форточки пилота​​​. По словам Хаустовой, рейс не отменили, а случившееся не повлияло на полет. Через четыре часа самолет приземлился в хабаровском аэропорту, передает РИА Новости.