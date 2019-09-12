Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
14:15   12 Сентября 2019
Общество

Boeing «Якутии» с треснувшим стеклом благополучно приземлился в Хабаровске

Boeing «Якутии» с треснувшим стеклом благополучно приземлился в Хабаровске

Представитель авиаузла Анастасия Хаустова в четверг, 12 сентября, сообщила, что самолет Boeing 737–800 авиакомпании «Якутия» с треснувшим стеклом благополучно приземлился в аэропорту Хабаровска. Ранее самолет рейсом 512 вылетел из Анадыря в Хабаровск.

Однако на эшелоне треснул покрывной слой левой форточки пилота​​​. По словам Хаустовой, рейс не отменили, а случившееся не повлияло на полет. Через четыре часа самолет приземлился в хабаровском аэропорту, передает РИА Новости.

«Посадка прошла благополучно», — резюмировала представитель авиаузла.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#общество #хабаровск #якутия #boeing

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...