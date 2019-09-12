Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
14:30   12 Сентября 2019
Весь мир

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Глава Минэнерго РФ Александр Новак уверен, что санкции, введенные в отношении Ирана, незаконны. По его мысли, Тегеран имеет полное право нарастить добычу нефти до уровня, который был до введения ограничительных мер.

«Лично наша позиция заключается в том, что санкции, введенные против Ирана, не являются законными и то, что Иран сократил добычу на 1,5 миллиона баррелей за последний год — это, конечно, очень негативно для иранской экономики», — подчеркнул министр.

Ранее уже бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять антииранские санкции, пока Тегеран не прекратит лгать и распространять террор.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 10 сентября уволил Болтона. Причиной такого решения Трамп назвал несогласие с помощником по многим вопросам. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#санкции #иран #новак #минэнерго

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...