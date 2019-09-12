Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Глава Минэнерго РФ Александр Новак уверен, что санкции, введенные в отношении Ирана, незаконны. По его мысли, Тегеран имеет полное право нарастить добычу нефти до уровня, который был до введения ограничительных мер.

«Лично наша позиция заключается в том, что санкции, введенные против Ирана, не являются законными и то, что Иран сократил добычу на 1,5 миллиона баррелей за последний год — это, конечно, очень негативно для иранской экономики», — подчеркнул министр.

Ранее уже бывший помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Вашингтон не намерен ослаблять антииранские санкции, пока Тегеран не прекратит лгать и распространять террор.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 10 сентября уволил Болтона. Причиной такого решения Трамп назвал несогласие с помощником по многим вопросам.