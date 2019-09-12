Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Российская Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве сотрудников ряда зарубежных дипломатических ведомств во внутренние дела РФ. Об этом сообщает RT.

Напомним, 19 августа несколько сотрудников посольств Литвы, Норвегии и Германии присутствовали на судебном заседании по делу о массовых беспорядках во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля. Они пообщались с российскими журналистами несмотря на то, что один из иностранцев забыл русский язык.

Накануне в среду член Общественной палаты РФ Максим Григорьев предложил ввести уголовное наказание за попытки иностранного вмешательства в суверенные дела России. Григорьев сослался на опыт других стран, которые приняли аналогичные законы.

Ранее Роскомнадзор предупредил крупные западные интернет-корпорации Google, Twitter, Facebook и YouTube о недопустимости политической рекламы и агитации в день тишины перед голосованием и в сам единый день голосования на выборах, то есть 7 и 8 сентября. Google по запросу «выборы в Мосгордуму» выдавал контекстную рекламу «Умного голосования» блогера Алексея Навального, призывающего москвичей голосовать по своей указке за договорных кандидатов.