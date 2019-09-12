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 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
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РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
14:27   12 Сентября 2019
Россия

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Российская Генпрокуратура проверяет информацию о вмешательстве  сотрудников ряда зарубежных дипломатических ведомств во внутренние дела РФ. Об этом сообщает RT.

Напомним, 19 августа несколько сотрудников посольств Литвы, Норвегии и Германии присутствовали на судебном заседании по делу о массовых беспорядках во время несанкционированного митинга в Москве 27 июля. Они пообщались с российскими журналистами несмотря на то, что один из иностранцев забыл русский язык.

Накануне в среду член Общественной палаты РФ Максим Григорьев предложил ввести уголовное наказание за попытки иностранного вмешательства в суверенные дела России. Григорьев сослался на опыт других стран, которые приняли аналогичные законы.

Ранее Роскомнадзор предупредил крупные западные интернет-корпорации Google, Twitter, Facebook и YouTube о недопустимости политической рекламы и агитации в день тишины перед голосованием и в сам единый день голосования на выборах, то есть 7 и 8 сентября. Google по запросу «выборы в Мосгордуму» выдавал контекстную рекламу «Умного голосования» блогера Алексея Навального, призывающего москвичей голосовать по своей указке за договорных кандидатов.

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Автор: Тимофей Булочкин
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