Путин возложил цветы к памятнику ополченцам в Ботлихе

Российский президент Владимир Путин 12 сентября возложил цветы к памятному мемориалу, который посвящен ополченцам-выходцам из Ботлихского района Дагестана.

Памятник открыли накануне. Мемориальный комплекс состоит из скульптуры, конструкций с именами героев и погибших, а также вечного огня. Он прославляет уроженцев Ботлиха, которые погибли или участвовали в Великой Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане, операции 1999 года и других локальных сражениях.

Глава страны также пообщался с жителями села и ополченцами, после чего сделал фото с ними. Путин покинул мемориал под аплодисменты.

Путин возложил цветы к памятнику погибшим воинам и ополченцам Ботлихского района Дагестана pic.twitter.com/ePLuBuwQfW — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) September 12, 2019

Напомним, что в этом году исполняется 20 лет со момента вторжения террористов в Дагестан. Боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом пришли со стороны Чечни под предлогом «освобождения» мусульман. По официальным данным, в сражении погибли свыше 280 людей, еще порядка 800 получили ранения.