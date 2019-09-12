Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

РФ не питает иллюзий, что США введут мораторий на размещение РСМД

 Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве

Генпрокуратура РФ проверяет информацию об иностранном вмешательстве
Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста
При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

При сходе с рельсов поезда в ДР Конго погибли не менее 50 человек

 Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер

Новак считает, что санкции против Ирана носят незаконный характер
14:05   12 Сентября 2019
Россия

Путин возложил цветы к памятнику ополченцам в Ботлихе

Путин возложил цветы к памятнику ополченцам в Ботлихе

Российский президент Владимир Путин 12 сентября возложил цветы к памятному мемориалу, который посвящен ополченцам-выходцам из Ботлихского района Дагестана.

Памятник открыли накануне. Мемориальный комплекс состоит из скульптуры, конструкций с именами героев и погибших, а также вечного огня. Он прославляет уроженцев Ботлиха, которые погибли или участвовали в Великой Отечественной войне, боевых действиях в Афганистане, операции 1999 года и других локальных сражениях.

Глава страны также пообщался с жителями села и ополченцами, после чего сделал фото с ними. Путин покинул мемориал под аплодисменты.

Напомним, что в этом году исполняется 20 лет со момента вторжения террористов в Дагестан. Боевики во главе с Шамилем Басаевым и Хаттабом пришли со стороны Чечни под предлогом «освобождения» мусульман. По официальным данным, в сражении погибли свыше 280 людей, еще порядка 800 получили ранения.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #дагестан

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...