Западные спецслужбы втайне собирают персональные данные россиян через Google

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов заявил, что сотрудники западных компетентных органов напрямую запрашивают данные об иностранных пользователях Google и Microsoft у этих компаний, минуя компетентные органы государств, в которых живут эти пользователи.

По мнению Завалунова, «такая лазейка» нарушает суверенитет других стран, а также право граждан на неприкосновенность частной жизни. Он уверен, что президенты стран вправе знать, зачем собирается информация о гражданах их стран. Кроме этого, и сами граждане должны быть в курсе.

«Данное положение не соответствует принципам и подходам современного международного права, поскольку, допуская неограниченную возможность для получения трансграничного доступа к информации, невозможно проводить анализ каждого конкретного случая на предмет необходимости и соразмерности принимаемых мер», — сказал он.

Как передает в четверг «Интерфакс», Завалунов заявил об имеющейся серьезной информации о других нарушениях, которые допускают также представители ряда дипломатических ведомств государств. О каких государствах идет речь он не уточнил. Начальник управления также отметил, что эти данные проверяются, если они окажутся правдой, то будут приняты все необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее комиссия по защите госсуверенитета заявила о вмешательстве США в выборы в Мосгордуму. Иностранные органы госпропаганды недобросовестно освещали протесты в столице 27 июля и 3 августа, сенаторы также заявили о неприемлемых действиях некоторых дипломатов в Москве.

Член Общественной палаты России Максим Григорьев предложил пополнить УК РФ новой статьей, чтобы предотвратить иностранное вмешательство в дела РФ.