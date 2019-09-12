Генпрокуратура улучшит надзор в Москве из-за протестов перед выборами

Протестные митинги перед единым днем голосования в Москве вынудили Генпрокуратуру скорректировать надзор в столице, сообщил начальник правового управления ведомства Артур Завалунов.

Он заявил, что Генпрокуратура ориентирована на своевременное обнаружение нарушений избирательных прав россиян. В таких ситуациях будут использованы меры прокурорского реагирования, заявил Завалунов на заседании рабочей группы Совфеда.

«Произошедшие в период подготовки к выборам события в Москве вызвали необходимость корректировки организации надзора в Москве», — заявил представитель ГП РФ.

12 сентября глава специальной комиссии Совета Федерации Андрей Климов заявил, что попытки иностранных структур повлиять на итоги российских выборов провалились. Влияние пытались оказывать через западные интернет-корпорации: Google, Facebook, Youtube — сервисы использовали политическую контекстную рекламу.

Тем не менее, заметного влияния на ход выборов иностранные интернет-гиганты не оказали: избирательные мероприятия прошли в полном соответствии с законами РФ.