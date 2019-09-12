Беглов выделил новый участок под храм в Петербурге, который собирались строить в парке

Избранный губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении нового участка для постройки храма, который собирались возвести в парке Малиновка. Теперь религиозное сооружение построят в Красногвардейском районе на улице Передовиков.

Постановление официально опубликовано на сайте администрации в четверг, 12 сентября. Храм появится на участке земли площадью 27 185 квадратных метров. Территорию передают на праве безвозмездного пользования на период строительства объектов осуществления религиозных обрядов, отмечают «Невские новости».

Нопомним, проект по строительству храма в парке правительство города отменило в 2019 году. Тогда же Беглов внес в Заксобрание проект изменений в закон о зеленых насаждениях, которые защитят Малиновку от любых застроек. Он неоднократно лично посещал парк. В августе по его поручению там установили скамейки, а в местный пруд запустили полторы тысячи рыб.