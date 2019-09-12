Генпрокуратура увидела в рекламе Google лазейку для вмешательства в дела России

Реклама на платформах аналогичных Google, вероятно, стала лазейкой для вмешательства во внутренние дела России, заявил глава правового управления Генеральной прокуратуры Артур Завалунов на заседании в Совете Федерации 12 сентября.

«Здесь прозвучали тезисы о… Google, определенно, речь идет и о других провайдерах, которые используют свои площадки для, как они выражаются, распространения так называемой рекламы, что, скорее всего, является некой лазейкой для вмешательства в наши внутренние дела», — сказал он.

Начальник заметил, что подобный подход неприемлем для российского государства. Об этом говорилось на разных международных площадках, в частности ООН.

Напомним: 8 сентября Роскомнадзор заявил о выявлении политической рекламы на сайтах Google и Facebook в единый день выборов. В «день тишины» и во время голосования такой шаг запрещен, что прописано в законодательстве. Ведомство расценило инцидент как вмешательство во внутренние дела страны. Данные об этом направили в ответственные парламентские комиссии.