Новое жилье в Иркутской области получили 350 пострадавших от паводка семей

Пресс-служба вице-премьера России Виталия Мутко сообщила в четверг, что по состоянию на 12 сентября 350 из 5 718 семей, пострадавших от паводков в Иркутской области минувшим летом уже получили новое жилье.

«По данным на 12 сентября оплачено 350 свидетельств на сумму 923,4 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из федерального бюджета Иркутской области было направлено 14,1 миллиарда рублей, предназначенных на выплаты пострадавшим от наводнения для приобретения или строительства нового жилья взамен утраченного.

Всего в регионе жилья в результате наводнения лишились 5 718 человек, то есть более 17 тысяч человек. В настоящее время в области продолжается прием документов на выдачу свидетельств: по состоянию на 10 сентября 4 512 семей подали заявления и 3 002 семьи получили оформленные свидетельства.

Как сообщили в Минстрое России, к 9 сентября в Иркутской области было выдано 2 772 сертификата на выплату для покупки жилья. Выдача сертификатов пострадавшим от паводка была ускорена после критики региональных властей со стороны Виталия Мутко.