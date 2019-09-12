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Молдавия не готова отменить ограничения на вещание российских каналов

Дорожники ЛНР начали ремонтировать покрытие Станично-Луганского моста

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13:50   12 Сентября 2019
Весь мир

Саммит РФ-Турция-Иран проведу в историческом дворце Чанкая в Анкаре

Саммит РФ-Турция-Иран проведу в историческом дворце Чанкая в Анкаре

Представитель администрации турецкого лидера Тайипа Эрдогана в четверг, 12 сентября, сообщил, что саммит по сирийскому урегулированию пройдет 16 сентября в историческом дворце Чанкая в Анкаре. По его словам, поучаствуют российский, турецкий и иранский лидеры.

«Саммит с участием Тайипа Эрдогана, Владимира Путина и Хасана Роухани состоится во дворце Чанкая 16 сентября», — добавили в администрации.

В ходе саммита президенты обсудят ситуацию в сирийском Идлибе и формирование конституционного комитета САР. До перехода на президентскую систему в июле 2018 года дворец Чанкая считали резиденцией турецких премьер-министров, а до 2014 года в здании работали 11 президентов страны.

Первый турецкий лидер, который поселился в резиденции в Чанкая в 1921 году, основатель республики Мустафа Кемаль Ататюрк. Президенту понравилось двухэтажное здание.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #турция #иран #эрдоган

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