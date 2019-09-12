Генпрокуратура заявила, что закон о фейках не стал инструментом цензуры

Закон о запрете распространения фейков не стал, как некоторые думали, инструментом цензуры. С момента его вступления в силу в 2019 году прокуроры направили в Роскомнадзор всего девять требований о блокировке такой информации.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в Генпрокуратуре РФ.

Глава государства Владимир Путин в марте подписал закон о запрете распространения ложной общественно значимой информации. С тех пор, по словам официального представителя Генпрокуратуры Александра Куренного, надзорное ведомство подготовило лишь девять обращений в Роскомнадзор о блокировке недостоверной информации.

Он отметил, что многие журналисты и общественники считали, что закон приведет к цензуре, «что это будет такая дубина в руках госорганов, чтобы убирать неудобные ресурсы». Оказалось все иначе.