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13:52   12 Сентября 2019
Россия

Хакеры из США пытались атаковать сайт Генпрокуратуры РФ 36 раз за 2019 год

Хакеры из США пытались атаковать сайт Генпрокуратуры РФ 36 раз за 2019 год

Официальный представитель Генеральной прокуратуры США Александр Куренной заявил, что на пользователей сайта надзорного ведомства были совершены 36 кибератак, основная часть шла из США. Об этом 12 сентября сообщает ТАСС.

В четверг Куренной выступил на интернет-канале Генпрокуратуры «Эфир», где рассказал, что за этот год на сайт ведомства и другие ресурсы, доступные в органах прокуратуры, успешно реализованных компьютерных атак не было. 

«Было зарегистрировано 36 значительных компьютерных атак, которые были направлены на пользовательский сегмент Генеральной прокуратуры РФ. То есть на тех пользователей, которые заходили к нам на сайт, общались через приемную», — сказал он.

Он рассказал, что зафиксированные кибератаки были реализованы через вредоносные ПО, которые передавались пользователям по электронной почте, непроверенным ссылкам и загрузке текстового файла. 

хХакеры из США пытались атаковать сайт Генпрокуратуры РФ 36 раз за 2019 год

Кроме этого, Куреной назвал стран, откуда проводились кибератаки. В основном источники атак расположены за границей, в частности в Германии и Соединенных Штатах. Отмечается, что атаки были и с территории России. Однако большинство атак были зафиксированы из США. 

Все кибератаки произошли весной и летом 2019 года. Представитель надзорного ведомства рассказал, что специалисты противодействуют таким атаки, внося IP-адреса, с которых они проводились, в «черный список». Помимо этих мер ведомство обновляет ПО компьютеров и блокирует зараженные ПК. 

В ведомстве работает специальный отдел защиты информации, его сотрудники круглосуточно проводят мониторинг информационных ресурсы органов и организаций прокуратуры. Отдел занимается предупреждением и устранением последствий хакерских атак. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #генпрокуратура #политика #общество

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